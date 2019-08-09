Дело Атамбаева. На здание «Форума» наложен арест

На здание бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Форума» наложен арест. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сегодня примерно в 19.30 приехал спецназ МВД и забрал активистов Амантура Жамгырчиева, Эрмека Окенова, Алгу Кылычева, Тилека Абдиева и Темирлана Султанбекова и других. Их доставили в МВД.

Следователь вручил постановление Первомайского районного суда о наложении на здание «Форума» ареста.

Ранее гендиректор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников сообщил, что здание блокировали сотрудники спецназа.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.