Задержание Алмазбека Атамбаева. Офицер спецназа получил огнестрельное ранение

В Кой-Таше продолжается спецоперация по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Спецназ пошел на второй штурм дома.

В Минздраве 24.kg сообщили, что один из силовиков получил огнестрельное ранение. Его увезли в больницу. Пуля пробила бронежилет. Уточняется, что боевыми патронами стреляют из дома Алмазбека Атамбаева.

Ранее в ведомстве заявляли, что на место выехали пять бригад Чуйской области и дополнительно три бригады из Бишкека, а столичные больницы подготовились к приему раненых.