Задержание Алмазбека Атамбаева. Дастан Бекешев предложил созвать парламент

«Жогорку Кенеш обязан собраться на внеочередное заседание. Насилие недопустимо», — заявил на своей странице в социальных сетях депутат Дастан Бекешев.
По его словам, спецоперацию в селе Кой-Таш необходимо приостановить. А парламент не должен оставаться наблюдателем. Кроме того, парламентарий отметил, что сейчас обсуждается с коллегами вопрос о созыве внеочередного заседания Жогорку Кенеша.
Напомним, что в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию. Медики сообщают о 15 раненых.