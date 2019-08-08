Задержание Алмазбека Атамбаева. Дастан Бекешев предложил созвать парламент

«Жогорку Кенеш обязан собраться на внеочередное заседание. Насилие недопустимо», — заявил на своей странице в социальных сетях депутат Дастан Бекешев.

По его словам, спецоперацию в селе Кой-Таш необходимо приостановить. А парламент не должен оставаться наблюдателем. Кроме того, парламентарий отметил, что сейчас обсуждается с коллегами вопрос о созыве внеочередного заседания Жогорку Кенеша.

Жогорку Кенеш обязан собраться на внеочередное собрание. Насилие недопустимо. Спец.операцию необходимо приостановить. Парламент не должен оставаться наблюдателем. — Дастан Бекешев (@bekeshev) August 7, 2019

Напомним, что в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию. Медики сообщают о 15 раненых.