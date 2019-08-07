Алия Шагиева: Мой отец никуда не сбегал

Дочь Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше и никуда не сбегал. Об этом она написала в Instagram.

«В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления: ⠀



Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности, — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше.

Во-вторых, то, что «Акнет» прекратил вещание «Апреля», говорит о многом», — отметила Алия Шагиева.

Она добавила, что никогда не лезет в политику и не знает о происходящем.

«Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию», — заключила дочь бывшего президента.