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Общество

Алия Шагиева: Мой отец никуда не сбегал

Дочь Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше и никуда не сбегал. Об этом она написала в Instagram.

«В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления: ⠀

Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности, — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше.


Во-вторых, то, что «Акнет» прекратил вещание «Апреля», говорит о многом», — отметила Алия Шагиева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления: ⠀ Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше. Во-вторых, то, что Акнет прекратил вещание "Апреля", говорит о многом. ⠀ Никогда не лезу в политику и не знаю о происходящем. Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию. ⠀ Пожалуйста, распространите информацию, чтобы некоторые недобросовестные люди не вводили людей в заблуждение!

Публикация от Aliya Shagieva (@chestnayaaa)


Она добавила, что никогда не лезет в политику и не знает о происходящем.

«Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию», — заключила дочь бывшего президента.
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