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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск

Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков вышел в отпуск 5 августа.

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Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию.

В ходе штурма дома пострадали сторонники бывшего главы государства. Есть раненые.

Ситуация в эпицентре остается напряженной. В село продолжают приезжать сторонники Алмазбека Атамбаева.
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