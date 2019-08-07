Задержание Алмазбека Атамбаева. Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск

Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков вышел в отпуск 5 августа.

Читайте по теме Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию.

В ходе штурма дома пострадали сторонники бывшего главы государства. Есть раненые.

Ситуация в эпицентре остается напряженной. В село продолжают приезжать сторонники Алмазбека Атамбаева.