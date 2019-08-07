Задержание Алмазбека Атамбаева. Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск

Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
Напомним, что Сооронбай Жээнбеков вышел в отпуск 5 августа.
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В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию.
В ходе штурма дома пострадали сторонники бывшего главы государства. Есть раненые.
Ситуация в эпицентре остается напряженной. В село продолжают приезжать сторонники Алмазбека Атамбаева.