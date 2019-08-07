В Кой-Таше операция спецназа ГКНБ по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева провалилась. Спецназ пытается приступить ко второму штурму дома.

Как сообщили 24.kg в Минздраве, у экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева нет никакого ранения. У него ушиб бедра. Он находится в БНИЦТиО. Состояние удовлетворительное.

Получившего огнестрельное ранение офицера спецназа направили в Национальный госпиталь.

Ранее в ведомстве заявляли, что на место выехали пять бригад Чуйской области и дополнительно три бригады из Бишкека, а столичные больницы подготовились к приему раненых.