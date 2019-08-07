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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. О штурме доложили Владимиру Путину

Президент Владимир Путин проинформирован о попытке задержать бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и следит за развитием ситуации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, что в доме бывшего главы государства в Кой-Таше продолжается спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева. Спецназ пошел на штурм.

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Отметим, что 24 июля 2019 года в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего главы государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.
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