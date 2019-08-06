Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: экспертиза еще не закончена

Заключение автотехэкспертизы по ДТП возле села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле с участием депутата Бишкекского городского кенеша Темирлана Токобекова пока не готово. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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По его данным, материалы находятся в производстве следственной группы УВД региона.

Как отмечается, ранее проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что водитель BMW X7 был трезв.

24.kg также дозвонилось до самого участника ДТП Темирлана Токобекова, но тот отказался комментировать состояние своего здоровья и детали аварии.

Напомним, что ДТП произошло 7 июля. Столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате автокатастрофы погибли четыре человека. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков. Его госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, откуда выписали 17 июля.