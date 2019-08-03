Представитель Алмазбека Атамбаева предложил следователям три варианта решения

Представитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев предложил следствию три варианта. Юрист считает, что только так можно, не нарушая закон, получить показания его доверителя по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Читайте по теме Следователи нарушат закон, если принудят Алмазбека Атамбаева явиться на допрос

По словам Сергея Слесарева, следователи могут и должны направить свои вопросы в письменном виде Алмазбеку Атамбаеву.

Вариант первый: Атамбаев в виде обращения отвечает на них через СМИ. Вариант второй: Атамбаев отвечает на вопросы письменно и его ответы в МВД отвозит Сергей Слесарев. Вариант третий: МВД и Генпрокуратура дожидается решения Конституционной палаты по заявлению юристов Алмазбека Атамбаева.

Сергей Слесарев добавил, что бывший глава государства готов обратиться в КП КР с просьбой ускорить процесс рассмотрения.

Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.