Школьное питание. Как научить ребенка есть гречку и каши

С 2013 года в Кыргызстане реализуется программа по оптимизации школьного питания. За это время уже более 1,3 тысячи поваров и более 500 школ-участниц прошли специализированное обучение.

Поваров учат готовить вкусные, недорогие и полезные блюда для школьников.

Корреспондент 24.kg побывала со своим ребенком на мастер-классе и продегустировала предложенные для учебных заведений блюда.

Как накормить ребенка на 10 сомов

В рамках программы специалисты российского Института отраслевого питания разработали 146 технологических рецептов школьных блюд. В них входят супы, салаты, вторые блюда, молочные каши, выпечка и напитки. Причем для каждого региона рецепты разнятся. Для этого специалисты вместе с работниками Министерства здравоохранения проехали все регионы, узнали, какую еду там предпочитают, сколько стоят продукты.

В школы-участницы поставляют необходимое оборудование для кухонь.

В этом году программу по оптимизации школьного питания расширили еще на 93 общеобразовательных учреждения.

Чтобы проект успешно запустился в сентябре, около 200 поваров должны пройти специальные тренинги для изучения технологии приготовления школьного питания.

На тренинг отводится два дня. Сначала теоретическая часть, а потом практическая. На ней повара должны показать умение приготовить почти все из 146 предложенных рецептов.

Мы побывали на практическом экзамене у поваров столичных школ. Тренинг организован на базе средней школы № 27. Вчера у них были теория и практика приготовления первых блюд.

Повара поделились на четыре группы. Каждая из них готовит второе блюдо и салат.

Кроме того, вместе приготовили компот из сухофруктов и творожную запеканку с морковью.

К 10 утра на кухне 27-й школы работа кипит. Повара готовят винегрет, салат с яблоками, цветной капустой и огурцами, а также салат из свеклы, капусты и яблок. На второе — тушеные овощи, макароны с мясом, плов и картофель с рыбой. Честно говоря, глядя на скромный набор продуктов, слабо верится, что из этого можно приготовить нормальный, вкусный и сытный обед.

Однако сотрудники ВПП ООН лишь улыбаются. Они-то точно знают, что вполне реально накормить детей на те деньги, которые выделяет государство для организации питания. На сегодня на питание в зависимости от региона выделяется 7, 10 и 14 сомов в день.

При норме 7 сомов в день для одного ребенка можно организовать подачу супа два раза в неделю и пять дней в неделю давать детям выпечку и компот.

Однако для этого выпечку нужно готовить в самом учебном заведении, а не покупать. Тут действует простая арифметика: стоимость приготовленной в школе булочки не превышает 3,5 сома, а покупная стоит 4,5-5,5 сома. Примерно 3-4 сома стоит молочная каша.

Стоимость супов и горячих блюд зависит от наличия в них мяса и рыбы. Если денег мало, то можно подать простую маставу. Если родители готовы доплатить, то в тот же суп добавляют мясо.

Что будет есть ребенок?

Уже к 11 часам почти все готово. И тут мне пришлось признать оплошность: повара приготовили по три салата, четыре вторых блюда, компот и запеканку. Причем выглядело все весьма прилично и пахло очень вкусно.

Одно дело — вкусы взрослых, а другое — детей. Дегустировать представленные блюда я взяла свою дочь-второклассницу.

Как большинство детей, она любит сладкое, поэтому в первую очередь решила попробовать запеканку. Правда, обнаружив в ней морковь, была немного удивлена. Но вкус ей понравился, поэтому весь кусочек она быстро съела.

«Нам в школе такое не готовят, а хотелось бы», — призналась дочь.

Из вторых блюд выбор пал на привычные плов и макароны с мясом. Это, кстати, любимые блюда школьников почти по всей стране. А вот от тушеных овощей дочь наотрез отказалась, даже пробовать не стала. А мне, например, больше всего из вторых блюд понравился картофель с жареной рыбой.

Самым вкусным блюдом из меню ребенок признал винегрет.

Перепробовав все предложенные блюда, дочь съела целую порцию именно этого салата. Однако при этом отметила, что и два других были вкусные, потому что в них добавили яблоки.

Интересно, что на тренингах поваров учат не только вкусно готовить, но и красиво сервировать блюда. Ведь красиво поданное блюдо может усилить аппетит, а это очень важно, чтобы младшеклассники съедали весь свой обед и получали достаточно энергии для продуктивной учебы.

Как семена веников превратились в гречку

По данным комплексной оценки ВПП ООН, только 17 процентов школьных поваров имеют соответствующее профессиональное образование. Остальные готовили «на глаз».

Специализации в школьном питании не было вообще ни у одного повара. Поэтому важно было в первую очередь научить самих поваров готовить именно по технологии, соблюдая пропорции, не добавляя лишних специй.

Специалисты ВПП ООН вспоминают, что, когда программа только начиналась, люди в регионах просто не верили в ее успех. Действовать начали только тогда, когда привезли новое оборудование для столовых. Причем в регионах местные власти активно помогают реализовать программу. Поддерживают ее и родители, готовые даже доплачивать, чтобы у ребенка было горячее питание. Такое положение объяснимо: родители быстро посчитали, что, добавив 2-3 сома в день за питание, они существенно экономят семейный бюджет на обедах.

Когда питание стали только вводить, многие дети не ели гречку. Они считали ее семенами от веника.

Сейчас же, наоборот, многие ребятишки стали есть и гречку, и рыбу, и фасоль. Некоторые даже приходят домой и просят родителей готовить им так, как это делают в школе. Поэтому ВПП ООН рассматривает возможность организации обучающих курсов и для родителей.