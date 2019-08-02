Вернуться в правовое поле. В МВД ответили на заявление адвоката Атамбаева

В МВД Кыргызстана посоветовали Сергею Слесареву, который является представителем интересов бывшего президента Алмазбека Атамбаева, самому вернуться в правовое поле.

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Напомним, что Министерство внутренних дел расследует уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева. В рамках этого дела на допрос в качестве свидетеля вызвали бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Однако он не явился на допрос.

Как отмечают в ведомстве, вместо этого от «гражданина Слесарева поступили обращения о незаконности вызова бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допросы, а также возвращения ситуации в правовое поле». «В материалах уголовного дела имеются достаточные доказательства, что Атамбаев был осведомлен об обстоятельствах незаконного освобождения Батукаева. По этой причине он был неоднократно вызван в следственную службу на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний об известных ему обстоятельствах по делу», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве отмечают, что источниками доказательств являются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. В статье 84 УПК Кыргызской Республики указано, что свидетель может быть допрошен о любых относящихся к делу обстоятельствах, в том числе о личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. «В то же время принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве каждому гарантируется на всех стадиях уголовного судопроизводства. В части возвращения в правовое поле Слесарев в своих ходатайствах, жалобах и других обращениях подписывается как «представитель, адвокат», — пояснили в МВД и добавили: чтобы участвовать в уголовном судопроизводстве, Сергей Слесарев должен представить ордер.

Следственная служба Сергею Слесареву неоднократно озвучивала, чтобы он представил доверенность, если он является представителем, однако он этого не сделал. Министерство внутренних дел

Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле.

Парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.