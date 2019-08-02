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Общество

Уволенный за плохую работу начальник ОВД Токмака возглавил Сокулукский РОВД

ОВД Сокулукского района возглавил Максат Чойбеков. Информацию 24.kg подтвердили в МВД.

Прежний начальник РОВД Азамат Ногойбаев в начале июля уволился по собственному желанию после конфликта в селе Орок. К дисциплинарной ответственности тогда привлекли еще несколько руководителей подразделений милиции.

Максата Чойбекова 1 августа представили коллективу. До того он был начальником ОВД Токмака. Его уволили в феврале 2018-го, поскольку по итогам года в городе отмечалась низкая раскрываемость преступлений. Стоит отметить, что одной из причин увольнения называют случай с разбойным нападением на семью, которое не было раскрыто.
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