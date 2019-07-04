Конфликт в Ороке. Начальник Сокулукского РОВД уволился по собственному желанию

После конфликта в селе Орок Чуйской области начальник Сокулукского РОВД Азамат Ногойбаев уволился по собственному желанию. Об этом 24.kg сообщили в МВД.
Уточняется, что он написал рапорт по собственному желанию. Стоит отметить, что служба внутренних расследований МВД закончила разбирательство по событиям в селе Орок.
Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов не получил никакого дисциплинарного взыскания.
Напомним, 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человека. Всех в итоге отпустили, одного из зачинщиков драки водворили в СИЗО-1. Ситуация стабилизировалась 6 июня. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».