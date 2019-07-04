Конфликт в Ороке. Начальник Сокулукского РОВД уволился по собственному желанию

После конфликта в селе Орок Чуйской области начальник Сокулукского РОВД Азамат Ногойбаев уволился по собственному желанию. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что он написал рапорт по собственному желанию. Стоит отметить, что служба внутренних расследований МВД закончила разбирательство по событиям в селе Орок.

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«По итогам служебного расследования заместитель начальника РОВД Азамат Шабралиев получил строгий выговор. К дисциплинарной ответственности привлечены также заместитель начальника Сокулукского РОВД Улан Кубатбеков (неполное служебное соответствие), а также начальник поселкового отделения милиции Улан Эшмамбетов, заместитель главы ГУВД Чуйской области Айбек Ажыбаев, начальник СПНЭМ ГУВД Чуйской области Улан Жаныбек уулу. Все трое получили выговоры», — сообщили источники в ведомстве.

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов не получил никакого дисциплинарного взыскания.

Напомним, 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человека. Всех в итоге отпустили, одного из зачинщиков драки водворили в СИЗО-1. Ситуация стабилизировалась 6 июня. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».