19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (111)

Аида Салянова хочет лечиться за рубежом. Ее адвокат подаст ходатайство

Адвокат экс-генпрокурора Аиды Саляновой будет ходатайствовать, чтобы ее подзащитную вывезли за рубеж для проведения операции на сердце. Об этом Рабига Садыкова сообщила 24.kg.

Читайте по теме
Состояние Аиды Саляновой резко ухудшилось. Адвокат настаивает на госпитализации
По словам юриста, состояние Саляновой резко ухудшилось. Ее нельзя было после обследования в Национальном центре кардиологии этапировать обратно в СИЗО-1. Однако руководство ГСИН настояло на своем решении, не обращая внимания на рекомендации врачей центра. Сестра Аиды Саляновой Чинара Турдалиева сомневается, что наши медики смогут качественно прооперировать подследственную, поскольку сами находятся под давлением. Родственники опасаются за жизнь Аиды Саляновой. 

Аида Салянова подозревается в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Уголовное дело возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
Ссылка:
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову на допросе в МВД стало плохо
Освобождение Азиза Батукаева. Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск
Измените меру пресечения Аиде Саляновой! Начат сбор подписей
Центр по предупреждению пыток рекомендует госпитализировать Аиду Салянову
Врачи ГСИН считают, что Аиду Салянову не нужно госпитализировать
Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат Аиды Саляновой заявляет о пытках
Освобождение Азиза Батукаева. Нарымбаев прокомментировал свою якобы причастность
Освобождение Азиза Батукаева. Ирина Цопова в госпитализации не нуждается
Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову осмотрят медики
Судья, освободивший Азиза Батукаева, отстранен от должности
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!