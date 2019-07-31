Аида Салянова хочет лечиться за рубежом. Ее адвокат подаст ходатайство

Адвокат экс-генпрокурора Аиды Саляновой будет ходатайствовать, чтобы ее подзащитную вывезли за рубеж для проведения операции на сердце. Об этом Рабига Садыкова сообщила 24.kg.

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По словам юриста, состояние Саляновой резко ухудшилось. Ее нельзя было после обследования в Национальном центре кардиологии этапировать обратно в СИЗО-1. Однако руководство ГСИН настояло на своем решении, не обращая внимания на рекомендации врачей центра. Сестра Аиды Саляновой Чинара Турдалиева сомневается, что наши медики смогут качественно прооперировать подследственную, поскольку сами находятся под давлением. Родственники опасаются за жизнь Аиды Саляновой.

Аида Салянова подозревается в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Уголовное дело возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.