Состояние Аиды Саляновой резко ухудшилось. Адвокат настаивает на госпитализации

Адвокат экс-генпрокурора Аиды Саляновой Рабига Садыкова обратилась в ГСИН с требованием незамедлительно госпитализировать ее подзащитную. Об этом 24.kg сообщила сама юрист.

Напомним, бывшая глава ГП КР арестована по подозрению в причастности к незаконному освобождению Азиза Батукаева.

По ее словам, согласно показаниям врачей Национального центра кардиологии, Аиде Саляновой нужна операция на сердце. А именно протезирование митрального клапана и пластин трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения. Рабига Садыкова указала, что с медиками уже проведена беседа об операции в плановом порядке.

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Уточняется, что свое обращение в ГСИН отправил и Центр по предупреждению пыток с рекомендацией отправить Салянову в больницу. Рабига Садыкова добавила, что ее подзащитная чувствует себя очень плохо и необходимого лечения в условиях СИЗО-1 она не получает.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.