На допрос в ГКНБ дизайнера Никиту Тарасенко вызовут повторно

В ГКНБ повторно пригласят на допрос дизайнера Никиту Тарасенко. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, вопрос о повторном вызове будет решаться Главным следственным управлением ГКНБ. В госкомитете знают о причине, по которой Тарасенко не явился. Как он сознался, просто проспал. Но от явки по повестке не уклоняется.

Дизайнер предполагает, что речь пойдет о его коллаже об «ошской ОПГ».

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.