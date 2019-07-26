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Общество

Дизайнер Никита Тарасенко на допрос в ГКНБ не попал

Дизайнер Никита Тарасенко на допрос в ГКНБ не пошел. По его словам, просто проспал.

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Допрос был назначен на сегодня в 10.00. Как накануне 24.kg рассказали в ведомстве, Никиту Тарасенко пригласили на беседу в качестве свидетеля по факту разжигания межрелигиозной розни.

Дизайнер предполагает, что речь пойдет о его коллаже об «ошской ОПГ».

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Но не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.
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