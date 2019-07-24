Конфликт на границе. Более 600 жителей села Ак-Сай эвакуированы

Более 600 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.

По ее данным, на 24 июля в Баткен переместили еще 351 человека. Всего в селе проживают около 2 тысяч человек.

Как заявили в пресс-службе, вечером 23 июля правительство объявило чрезвычайное положение в Баткенской области.

Сегодня Красный Полумесяц Кыргызстана раздает бутилированную воду и оказывает психосоциальную поддержку семьям в пяти приютах для эвакуированных.

Фото пресс-службы Красного Полумесяца Кыргызстана

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.