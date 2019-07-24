Мелкие пакости скорректировали вылет Алмазбека Атамбаева

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев вылетает в Москву сегодня в 12.30 на частном самолете. Борт готов и ожидает на взлетном поле авиабазы Коллективных сил ОДКБ «Кант».

По словам Алмазбека Атамбаева, он опасается провокаций, так как «эта власть способна на все».

Он отметил, что время вылета скорректировали «из-за мелких пакостей».

«Даст бог, вернусь завтра в 19.00. Приземлюсь в Канте. Вылетаю не на военном самолете», — добавил бывший глава государства.

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В МВДзаявили, что информацией о задержании Алмазбека Атамбаева в аэропорту «Манас» не располагают.

Алмазбек Атамбаев так и не сказал, с кем он планирует встречаться в Москве.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.