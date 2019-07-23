Конфиденциальная информация. Атамбаев не сказал, с кем встретится в Москве

Алмазбек Атамбаев сегодня традиционно в Кой-Таше встретился со сторонниками, сделал селфи и ответил на вопросы журналистов.

По его словам, он завтра намерен полететь в Москву, как и планировал. Но рассказать, с кем он там будет встречаться и что обсуждать, отказался. Представители СМИ также поинтересовалась, как собирается вылетать Алмазбек Атамбаева — из Международного аэропорта «Манас» прямым рейсом или транзитом через третью страну. «Вместе все поедем и посмотрите. Я выеду отсюда из Кой-Таша в первой половине дня. В пятницу вернусь и все расскажу: с кем встречался и о чем говорил. Сейчас не могу. Есть такое понятие, как конфиденциальная информация», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повесткио вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.