Алмазбек Атамбаев ответит на все вопросы по делу Азиза Батукаева через СМИ

Бывший президент Алмазбек Атамбаев согласен ответить на все вопросы по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, но только через СМИ. Об этом сообщил юрист, представляющий его интересы, Сергей Слесарев.

По его словам, его доверитель будет отвечать на предоставленные в письменном виде вопросы, имеющиеся у органов следствия, по делу Азиза Батукаева и предоставит ответы для общественности публично, через СМИ.

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«Это будут ответы в рамках публичного сообщения Атамбаева, но не в форме допроса, то есть без нарушения закона. Таким образом, органы следствия МВД КР получат необходимую информацию наряду с общественностью», — пояснил Сергей Слесарев.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.