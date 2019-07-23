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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (107)

На место конфликта на границе выехал вице-премьер-министр Жениш Разаков

Обстановка на кыргызско-таджикской границе, где накануне произошло столкновение между жителями села Аксай (КР) и анклава Ворух (РТ), относительно стабильная. Скопления людей не наблюдается, сообщили 24.kg в Пограничной службе Кыргызстана.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал редакции, что вылетает на место конфликта. «Ситуация остается сложной. Но подробности сообщу, когда прибуду туда. Состоится ли запланированная ранее встреча президентов КР и Таджикистана на этой территории, не могу пока сказать», — отметил он.

Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять из огнестрельного оружия.

В результате пострадали девять человек. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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