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Общество

Он улетит, но обещает вернуться. Атамбаев о своих поездках

«Я могу куда-нибудь вылететь при необходимости на один-два дня», — заявил сегодня журналистам бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Однако, по его словам, он не намерен выезжать из страны навсегда.

«Я из своей страны улетать не собираюсь. Может быть, могу слетать на один-два дня, но для этого нужны определенные возможности и условия. Если этот момент у меня будет, я, может, куда-то и слетаю. Однако пусть никто не надеется, что я куда-то улечу и дам свою страну уничтожать дальше. Этого не будет, это моя страна, моя Родина и я тут буду всегда», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Куда именно он может уехать, Алмазбек Атамбаев не сказал, но заявил, что обязательно об этом сообщит.

Отметим, в социальных сетях распространяется информация о том, что Алмазбек Атамбаев намерен вылететь в Москву по приглашению экс-таможенника России Андрея Бельянинова. Его называют «куратором Кыргызстана», сейчас возглавляет Евразийский банк развития.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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