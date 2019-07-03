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Общество

Антиправительственный митинг. Властям дали два месяца на реформы

Митинг в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева завершился. Участники акции приняли резолюцию.

В ней говорится, что власти дается два месяца на проведение реформ в ГКНБ и Генпрокуратуре, на отправку правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева в отставку, люстрацию судей и освобождение Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова.

«Если власти не исполнят наши требования, мы начнем акции протеста по всей стране с требованием отставки Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента», — говорится в резолюции.

Напомним, Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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