Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева

Алмазбек Атамбаев сегодня традиционно вышел вечером к своим сторонникам, которые находятся возле его дома в селе Кой-Таш.

Журналисты спросили, считает ли он судей, которые в его бытность президентом страны выносили приговоры по резонансным делам, честными.

«Я не говорил этого. Я всегда говорил, что если при мне какие-то решения были незаконными, то все эти судьи и следователи здесь. Президент Жээнбеков год и семь месяцев правит страной. Кто ему мешал все это расследовать. Хоть одно решение было отменено? Нет. Эти суды и сейчас работают», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он также прокомментировал арест экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, которого называли серым кардиналом судебной системы. Алмазбек Атамбаев сказал, что если Манас Арабаев виноват, то пусть отвечает по закону.

«Лично я перед Богом чист. Меня за 30 лет в политике в чем только не обвиняли», — посетовал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.