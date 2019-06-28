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Общество

С Алмазбека Атамбаева сняли государственную охрану

С бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сняли государственную охрану. Об этом в социальной сети Twitter написал посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов.

По его словам, сотрудников госорганы сняли сегодня в 4.30.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что готов ко всему и намерен обороняться, если его приедут задерживать.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция.
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