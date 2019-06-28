С Алмазбека Атамбаева сняли государственную охрану

С бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сняли государственную охрану. Об этом в социальной сети Twitter написал посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов.

По его словам, сотрудников госорганы сняли сегодня в 4.30.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что готов ко всему и намерен обороняться, если его приедут задерживать.

в 4:30 утра от Атамбаева снята госохрана. вчера он утверждал, что это произойдёт после решения суда. но он уже не экс-президент и не находится под защитой. https://t.co/6Y3FHN6qMe — Edil Baisalov (@baisalov) June 28, 2019

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция.