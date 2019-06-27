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Общество

Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление при задержании

«Я готов ко всему», — заявил сегодня журналистам бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его придут задерживать.

По его словам, он будет обороняться и сейчас имеется информация о готовящемся аресте.

«Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков. Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю ребятам, которые хотят выполнять приказ. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Бывший глава государства, добавил, что его семья рядом с ним.

«Моя семья рядом со мной. Единственное, дочь в городе, потому что у нее двое детей. Если начнутся светошумовые гранаты, дети перепугаются. Поэтому я ей сказал быть в городе. Если меня будут пытаться захватить, я буду стрелять. Они будут выполнять незаконное решение», — пояснил Алмазбек Атамбаев.
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