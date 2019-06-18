Цифра дня. 43 тысячи 440 человек сдали Общереспубликанское тестирование

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) в 2019 году сдали 43 тысячи 440 выпускников. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По его данным, количество выпускников, участвовавших в основном тесте, сократилось на 5 процентов по сравнению с 2018 годом. Тогда его сдали 45 тысяч 607 человек.

Сократилось и количество желающих сдать предметные тесты по истории, биологии, химии, математике и физике в среднем на 8-10 процентов, по английскому языку выросло на 11 процентов.

ЦООМО уточняет, что эти данные не учитывают участников позднего этапа ОРТ, который пройдет 22-23 июня.

Напомним, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы и на все отделения. Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение. Обязательными для абитуриента, желающего поступить на обучение за счет бюджета, являются основной тест и не менее одного профилирующего предметного теста.