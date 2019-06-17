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Общество

Последний шанс. В Минобразования утвердили дату дополнительного ОРТ

Дополнительное Общереспубликанское тестирование пройдет 22-23 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, зарегистрироваться (перерегистрироваться) можно до 20 июня: в Бишкеке в школе-гимназии № 24, в Оше — в городском отделе образования.

«Зарегистрироваться на тестирование имеют право те, кто не участвовал в ОРТ 2019 года. Если абитуриент был зарегистрирован на ОРТ — 2019, но по различным причинам не участвовал в тестировании и у него есть регистрационный номер, то он должен пройти перерегистрацию в месте регистрации. К перерегистрации или регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с ОРТ 2019 года», — отмечают в центре.

Для регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении им не является), квитанцию из «РСК Банка» об оплате регистрационного взноса, две фотографии 3×4, оригинал аттестата о среднем образовании или диплом об окончании среднеспециального учебного учреждения. Выпускники 2019 года представляют заверенную директором школы и школьной печатью справку о том, что он является выпускником. На справке обязательна фотография выпускника, которая заверяется печатью школы.
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