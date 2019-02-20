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Общество

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование — 2019

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование — 2019. Об этом сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

Запись, по их данным, продлится до 4 апреля.

Стоит основной тест и каждый из предметных по 320 сомов.

Обязательными для абитуриента, желающего поступить на обучение за счет бюджета, являются основной тест и не менее одного профилирующего предметного теста.

«Предметные тесты проводятся по английскому языку, химии, биологии, физике, математике и истории. Можно выбрать любое количество предметных тестов, но абитуриенты должны учесть, что здесь не действует принцип «чем больше, тем лучше», — советуют в ЦООМО.

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Те, кто находится за пределами Кыргызстана, должны зарегистрироваться за день до начала тестирования (то есть 14 или 17 мая).

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.

В тесте могут участвовать граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, если претендуют на обучение по гранту Кыргызстана на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.
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