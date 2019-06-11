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Общество

СДПК Алмазбека Атамбаева проиграла в суде Сагынбеку Абдрахманову

Первомайский районный суд запретил Министерству юстиции менять данные в документах политической партии СДПК. Об этом сообщил глава социал-демократов Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, суд признал недействительным съезд партии СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым, который прошел в Бишкеке 6 апреля. Заявление Сагынбека Абдрахманова суд удовлетворил и запретил Минюсту менять данные в реестре. 

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Та часть СДПК, председателем которой был экс-президент Алмазбек Атамбаев (сейчас главой организации является депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.  Прим. 24.kg), обжалует решение в Бишкекском городском суде. 

Кроме того, СДПК под председательством Сагынбека Абдрахманова обратилась в Свердловский районный суд с еще одним иском в отношении Алмазбека Атамбаева. Сагынбек Абдрахманов намерен по суду забрать у Алмазбека Атамбаева печать партии и учредительные документы. 

Он напомнил, что Алмазбек Атамбаев с 3 апреля не является главой партии, после того как Минюст изменил данные о председателе на своем сайте. 

Экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил членство в СДПК и свое председательство. Решение принято в связи с поправками в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.
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