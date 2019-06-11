Школа от «Газпрома» будет муниципальной, но платной

Обучение в школе от «Газпрома» будет платным. Об этом 24.kg сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Он отметил, что по меморандуму, подписанному мэрией и «Газпромом», после строительства компания передает ее муниципалитету.

«Школа построена на средства «Газпрома», оснащена современным оборудованием, там есть два бассейна, спортивные объекты. Объект получился дорогим в обслуживании. Для содержания школы нужны большие средства — около 150-200 миллионов сомов. Поэтому решено передать школу в оперативное управление «Газпрому» на 11 лет», — сказал он.

Азиз Суракматов не назвал точную стоимость обучения. «Прорабатывается вопрос, что 25 процентов учеников будут учиться бесплатно. Отбирать их будет управление образования», — отметил он.

По его словам, это предложение должны еще одобрить депутаты Бишкекского городского кенеша.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что стоимость обучения будет 22 тысячи сомов.

Капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.

Учебное заведение еще не ввели в эксплуатацию и не передали в муниципальную собственность. Набор учеников не проводится.