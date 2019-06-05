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Общество

Школа от «Газпрома» будет платной? В соцсетях называют стоимость обучения

Обучение в школе, которую строит «Газпром», будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Об этом сообщила в группе «Черный список» в Facebook Бакуля Жалилова.

По словам автора, о том, что она будет платной, ей сообщили в одном из районных центров образования столицы.

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«Изначально говорили, что она будет муниципальной. Оказывается, нет... опять частная школа будет. 22 тысячи сомов ежемесячно», — написала она.

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова данную информацию не подтвердила.

«На сегодня действуют условия меморандума между мэрией и «Газпромом». Согласно документу, школа должна быть передана муниципалитету. Пока она не введена в эксплуатацию и не передана в муниципальную собственность. Набор учеников не проводят», — сообщила она.

Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.
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