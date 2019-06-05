Школа от «Газпрома» будет платной? В соцсетях называют стоимость обучения

Обучение в школе, которую строит «Газпром», будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Об этом сообщила в группе «Черный список» в Facebook Бакуля Жалилова.
По словам автора, о том, что она будет платной, ей сообщили в одном из районных центров образования столицы.
Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова данную информацию не подтвердила.
«На сегодня действуют условия меморандума между мэрией и «Газпромом». Согласно документу, школа должна быть передана муниципалитету. Пока она не введена в эксплуатацию и не передана в муниципальную собственность. Набор учеников не проводят», — сообщила она.
Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.