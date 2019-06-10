Саммит ШОС. Где будут жить президенты и почему глава Монголии отказался от дома

В государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» генеральная уборка — рабочие моют асфальт, натирают мраморную плитку и стекла, постригают газоны, высаживают цветы. Ремонт объектов завершен. Все готово для встречи высокопоставленных гостей.

Управляющий делами президента Турдуназир Бекбоев рассказал журналистам, чем будут потчевать участников саммита и где разместятся президенты.

Расширяя границы

Ремонтно-строительные работы начались еще в 2018 году. Строители в авральном режиме вели работы. Последний месяц они не прекращались и к полуночи.

Визитной карточкой резиденции теперь стал мраморный навес. Его открыли в марте к государственному визиту Владимира Путина в Кыргызстан. Сейчас конструкцию оборудуют для встречи участников саммита.

Для увеличения вместительности залов для двусторонних встреч в конгресс-холле с южной стороны пристроили чайный зал и комнату синхронного перевода.

Конгресс-холл также отремонтировали. В зале, где проходят переговоры, установлен новый круглый стол, так как число участников Шанхайской организации увеличилось.

Особой важностью при приеме делегаций и зарубежных гостей обладает гостиница «Иссык-Куль». С 1998 года ее не ремонтировали, она потеряла вид. Здание полностью реконструировали, увеличив количество номеров.

Не узнать и всем известную «стекляшку». Теперь это помпезный банкетный зал с золоченой лепниной на потолке. При ремонте объектов в резиденции № 1 чиновники советуются с дизайнером Андреем Клепачевым.

По многочисленным просьбам посетителей на территории появилась юрта. В ней можно отобедать или просто посмотреть, как устроен быт кыргызов.

Для прессы подготовлено помещение в зале «Энесай» и конгресс-холле. Ожидается, что приедет около 500 представителей СМИ.

Дом для президента

Привели в порядок и гостевые дома для президентов. Все главы государств, кроме лидеров Монголии и Индии, остановятся в резиденции. Президент Монголии предпочел поселиться за городом. Точное место не озвучивают в целях безопасности.

Передовые группы делегаций уже приехали в Бишкек. Они решают, где будут жить президенты. Им предложат одинаковые дома. Каких-либо индивидуальных просьб нет, но желание гостей всегда учитывают.

«По желанию протокола мы можем заменить матрас или телевизор. Дополнительно ставим светильники. В гостевом доме обычно проживают президент и сопровождающие лица. Остальные члены делегаций живут в гостинице», — рассказал Турдуназир Бекбоев.

Резиденция № 1 может разместить до 15 президентов. «Пожеланий при выборе определенного дома нет. Они все одинаковые. Мы предлагаем, передовая группа выбирает. За президентами не закрепляют конкретный дом», — отметил управделами.

Угощения и подарки

Традиционно гостей угостят национальными блюдами — бешбармаком, казы-карта, боорсоками, чак-чаком. В меню и национальные напитки. Будет и алкоголь, но это на усмотрение гостей. Какие напитки поставят на стол — отечественные или импортные, Турдуназир Бекбоев не уточнил.

Завтрак гостям могут приготовить в резиденции, учитывая их предпочтения. Но многие главы государств приезжают со своими поварами и санитарными врачами. Продукты везут также свои. Каких-то особых предпочтений у первых лиц нет. Необходимо только учитывать пищевые особенности гостя. К примеру, премьер-министр Индии — вегетарианец. Ему предложат отдельное меню.

Из бюджета на ремонт объектов не потратили ни сома. Общие расходы — 450 миллионов сомов. Члены ШОС поддержали Кыргызстан и предоставили помощь. Россия оказала техническую — 10 автобусов, 50 легковых «Фордов» и 10 бронированных «Мерседесов».

Каждому участнику саммита вручат подарок. Для президентов приготовили национальные сувениры ручной работы.