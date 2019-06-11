Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева

Дело о реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате и Исторического музея передали в суд. Председательствовать на процессе будет Айбек Эрнис уулу. Именно он в августе 2017 года вынес приговор по уголовному делу в отношении лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат бывшего главы правительства Сапара Исакова, которому предъявили обвинения по ремонту двух объектов — музея и ипподрома, Нурбек Токтакунов рассказал 24.kg, что обжаловал постановление, вынесенное Айбеком Эрнис уулу в ходе предварительных слушаний об исключении из материалов дела ряда доказательств.

«Речь об акте экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП). Она состояла в том, что некий эксперт в устном порядке опросил реализаторов нескольких торговых точек о стоимости товара, аналогичного использованному при реконструкции музея. При этом закон о ТПП и ее устав предписывают, что палата может проводить экспертизы только по контролю качества, количества и комплектности товаров. Определение уровня рыночной цены не входит в компетенцию Кыргызэкспертизы при ТПП. Более того, экспертиза сделана за полгода до того, как следователь ее назначил. При таком перевернутом порядке права подозреваемого на участие в производстве экспертизы реализовать невозможно, она уже готова», — пояснил Нурбек Токтакунов.

По его словам, это грубое нарушение, поэтому он обжаловал решение судьи.

Айбек Эрнис уулу отказал, отметив, что назначать экспертизы по старому УПК можно было и до возбуждения уголовного дела. Как бы не заметил, что до возбуждения уголовного дела она и не была назначена. Нурбек Токтакунов

Напомним, четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте Исторического музея заключили договор о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении замглавы Госстроя Алмазбека Абдыкарова, экс-главы департамента жилищно- гражданского строительства Шайбека Атамбекова, его заместителя Улукбека Матисакова, одного из учредителей ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева выделили в отдельное производство.

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Фигурантами проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.