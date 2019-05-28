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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (38)

Ремонт Исторического музея. Четверо обвиняемых договорились о сотрудничестве

Четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте Исторического музея заключили договор о сотрудничестве. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.  

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Уточняется, что уголовное дело в отношении замглавы Госстроя Алмазбека Абдыкарова, экс-главы департамента жилищно- гражданского строительства Шайбека Атамбекова, его заместителя Улукбека Матисакова, одного из учредителей ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева выделили в отдельное производство.

«Досудебное производство в отношении четверых человек, которые заключили договор о сотрудничестве, продолжается. Уголовное дело, где обвиняемыми проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков, передали в Первомайский районный суд», — сообщили в Генпрокуратуре.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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