Следствие по ремонту Исторического музея окончено

Расследование уголовного дела по ремонту в Кыргызском государственном историческом музее и ипподрому в Чолпон-Ате окончено. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Госкомитет нацбезопасности направил уголовное дело прокурору для передачи в суд.

Известно, что обвинение предъявлено бывшему премьер-министру Сапару Исакову, экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мире Карыбаевой, бывшему замглавы Госстроя Алмазбеку Абдыкарову, экс-главе департамента жилищно- гражданского строительства Шайбеку Атамбекову, его заместителю Улукбеку Матисакову, а также одному из учредителей ОсОО «СМУ-3» Айдарбеку Мендееву.

В Генеральной прокуратуре подтвердили эту информацию.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.