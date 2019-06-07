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Общество

Беспорядки в селе Орок. Одного из участников драки отпустили под домашний арест

Одного из участников драки в селе Орок Сокулукского района отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Уточняется, что второго участника драки, 23-летнего А.К., решением суда водворят в СИЗО.

«Суд отпустил 15-летнего А.А. под домашний арест. Второму участнику, 23-летнему А.К., избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили редакции.

Напомним, 5 июня, после праздничного айт намаза, подрались трое парней. Затем собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Милиция задержала 32 человека. Всех в итоге отпустили. 6 июня обстановка стабилизировалась, но сотрудники милиции продолжают обеспечивать общественный порядок.
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