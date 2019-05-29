Суд отменил победу Garsu Pasaulis в тендере по бланкам Е-паспортов

Межрайонный суд Бишкека отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Об этом 24.kg сообщил представитель немецкой компании Mühlbauer ID Services GmbH.

Уточняется, что ранее компания подала иск в межрайонный суд об отмене тендера к ГРС и департаменту госзакупок Минфина.

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«Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признали недействительным. Недействительным признали и решение межведомственной комиссии при департаменте госзакупок от 21 февраля 2019 года, которая вновь присудила победу ЗАО Garsu Pasaulis», — сообщили редакции.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.