Директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева выпустили из-под стражи

Директора ГП «Инфоком» Таланта Абдуллаева выпустили из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Меру пресечения на домашний арест изменил сегодня следственный судья.

«Генпрокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство», — отметили в суде.

Ранее по решению суда водворили в СИЗО ГКНБ директора ГП «Инфоком» Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его отпустили под домашний арест раньше.

Всем троим предъявили обвинение в коррупции.