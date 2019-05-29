21:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Павильон «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве не могут восстановить второй год

Второй год не могут восстановить павильон «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве. Реставрационные работы начались в 2017 году и продолжаются до сих пор.

ООО «Аграф» получило 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов на реставрационные работы. Деньги выделили ГП «Кыргыздипсервис» и инвесторы. Позже потребовалось еще 13,7 миллиона сомов.

Павильон № 4 «Биология» передали Кыргызстану в 2010 году в аренду на 50 лет. После ремонта в нем откроют постоянно действующие экспозиции, посвященные истории и культуре кыргызского народа, национальной валюте, живописи и литературе кыргызских деятелей искусств. Особое внимание в экспозиции уделят туристическому и инвестиционному потенциалу Кыргызстана.

Чиновники обещали восстановить утраченную «корону» к чемпионату мира — 2018.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Бизнес
Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom? Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom?
Акцизные марки на&nbsp;пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в&nbsp;угоду импорту Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту
5&nbsp;преимуществ банковской карты &laquo;О!Деньги&raquo; 5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
MegaCom продолжает расширение зоны действия сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G