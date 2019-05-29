Павильон «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве не могут восстановить второй год

Второй год не могут восстановить павильон «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве. Реставрационные работы начались в 2017 году и продолжаются до сих пор.

ООО «Аграф» получило 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов на реставрационные работы. Деньги выделили ГП «Кыргыздипсервис» и инвесторы. Позже потребовалось еще 13,7 миллиона сомов.

Павильон № 4 «Биология» передали Кыргызстану в 2010 году в аренду на 50 лет. После ремонта в нем откроют постоянно действующие экспозиции, посвященные истории и культуре кыргызского народа, национальной валюте, живописи и литературе кыргызских деятелей искусств. Особое внимание в экспозиции уделят туристическому и инвестиционному потенциалу Кыргызстана.

Чиновники обещали восстановить утраченную «корону» к чемпионату мира — 2018.