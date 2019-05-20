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Власть

Министр образования не видит ничего страшного в критике ее работы

Работа Министерства образования и науки и его руководителя Гульмиры Кудайбердиевой вызывает много критики. Глава ведомства к ней относится нормально. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Гульмира Кудайбердиева не согласилась с вопросом журналиста, что систему критикуют только в последнее время.

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«Система образования — большая сфера. Практически половина населения страны в той или иной степени имеет к ней отношение. Поэтому все происходящие в ней процессы интересуют граждан», — отметила она.

Гульмира Кудайбердиева заметила, что к критике относится нормально, если она конструктивная.

«Мы стараемся реагировать на все замечания и думаем, как решать проблемы. Министерство достаточно открыто», — подчеркнула она.

В то же время министр добавила, что есть необоснованная критика, за которой стоят интересы каких-то людей. «Я не могу оценивать свою работу, но стараюсь работать хорошо», — сказала она.
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