За что Дамира Мусакеева посадили на 5 лет? Разъяснения дает Военная прокуратура

24 мая экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева Свердловский районный суд Бишкека приговорил к пяти годам лишения свободы.

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В Военной прокуратуре объяснили, за что осужден Дамир Мусакеев. Уточняется, что органы следствия обвинили его в том, что он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах, злоупотребляя своим служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников, грубо нарушая требования Жилищного кодекса, без учета общей очередности, попирая права многих других работников, длительное время состоящих на первых местах в списках очередников на получение служебного жилья, незаконно распределял во внеочередном порядке служебные квартиры.

По данным Военной прокуратуры, незаконным образом распределено 15 служебных квартир, в том числе трем сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры, повторно. А двое вообще не имеют отношения к Девятой службе ГКНБ.

В результате незаконных действий 18 работников Девятой службы, действительно нуждающиеся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью и длительное время состоявшие в общей очереди, не получили жилье.

Этот факт установлен в ходе служебного разбирательства со стороны ГКНБ, куда потерпевшие обратились с жалобами.

Судом проведено 10 заседаний, в ходе которых допрошены 49 свидетелей, 18 потерпевших и представитель потерпевшего, сам обвиняемый Дамир Мусакеев. Свидетели — председатели и члены жилищных комиссий — подтвердили свои показания о том, что незаконное распределение служебных квартир осуществлялось по личному указанию и при давлении Дамира Мусакеева.

В СДПК заявляют, что вина подсудимого не доказана ни судом, ни следствием, а инкриминируемое ему деяние безосновательно и фиктивно. Сам осужденный Дамир Мусакеев тоже считает, что в отношении него исполнен политический заказ.

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Военная прокуратура ранее возбудила еще одно уголовное дело — по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.