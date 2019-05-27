За что Дамира Мусакеева посадили на 5 лет? Разъяснения дает Военная прокуратура

24 мая экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева Свердловский районный суд Бишкека приговорил к пяти годам лишения свободы.
По данным Военной прокуратуры, незаконным образом распределено 15 служебных квартир, в том числе трем сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры, повторно. А двое вообще не имеют отношения к Девятой службе ГКНБ.
В результате незаконных действий 18 работников Девятой службы, действительно нуждающиеся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью и длительное время состоявшие в общей очереди, не получили жилье.
Этот факт установлен в ходе служебного разбирательства со стороны ГКНБ, куда потерпевшие обратились с жалобами.
Судом проведено 10 заседаний, в ходе которых допрошены 49 свидетелей, 18 потерпевших и представитель потерпевшего, сам обвиняемый Дамир Мусакеев. Свидетели — председатели и члены жилищных комиссий — подтвердили свои показания о том, что незаконное распределение служебных квартир осуществлялось по личному указанию и при давлении Дамира Мусакеева.
В СДПК заявляют, что вина подсудимого не доказана ни судом, ни следствием, а инкриминируемое ему деяние безосновательно и фиктивно. Сам осужденный Дамир Мусакеев тоже считает, что в отношении него исполнен политический заказ.
Военная прокуратура ранее возбудила еще одно уголовное дело — по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.
Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.