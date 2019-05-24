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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (117)

Сотруднику СДПК предлагали $500 за установку прослушки у Алмазбека Атамбаева

Заместитель лидера СДПК Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева рассказала журналистам, как вербовали сотрудника штаба социал-демократов. 

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По ее словам, этот человек сам рассказал экс-начальнику Девятой службы ГКНБ Дамиру Мусакееву, что к нему обратился некий представитель Госкомитета национальной безопасности и предложил сотрудничество. За установку удлинителя в кабинете Алмазбека Атамбаева, начиненного прослушивающим устройством, пообещили $500. В зависимости от оказанных услуг была бы и оплата в дальнейшем.

В свою очередь экс-советник бывшего президента Фарид Ниязов добавил, что ГКНБ нуждается в серьезном реформировании. В частности, перевести АКС в состав правительства. Однако, по какой причине за пять лет нахождения у власти Алмазбека Атамбаева (АКС создана в 2012 году) службу так и не превратили в подструктуру кабинета министров, внятного ответа на пресс-конференции так и не прозвучало.
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