Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере

В соцсетях опубликованы фотографии, где молодой человек, внешне похожий на Дамира Мусакеева, сопровождает Рысбека Акматбаева на митинге, организованном криминальным авторитетом в апреле 2006 года, после того, как ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Доказывает ли это, что главный телохранитель экс-президента страны Алмазбека Атамбаева начинал свою карьеру в составе ОПГ?

24.kg решило проверить и разобраться.

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Биографии бывшего начальника Девятой службы ГКНБ в открытом доступе нет. Известно лишь, что с июня 2016-го по апрель 2018 года он возглавлял «Девятку», а до этого несколько лет служил в ГКНБ и был личным охранником Алмазбека Атамбаева.

Фото AKИpress

Дамир Мусакеев — один из немногих, кто остался в ближайшем окружении экс-президента после того, как закончились его президентские полномочия.

Как пояснил журналисту 24.kg Алмазбек Атамбаев, Дамир Мусакеев не предал его. Именно поэтому, как считает бывший глава государства, его телохранителя и привлекают к уголовной ответственности.

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В отношении Дамира Мусакеева возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотребления положением и незаконного обогащения . По данным следствия, он нарушил закон при распределении жилья: с 2016 по 2017 год, будучи начальником «Девятки», Мусакеев незаконно раздавал служебные квартиры приближенным сотрудникам.

В ходе расследования первого уголовного дела всплыло многочисленное имущество, оформленное на самого Дамира Мусакеева, а также его ближайших родственников.

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Солидный список домов, участков и квартир, а также коттеджей и магазинов на Иссык-Куле общей стоимостью более 20 миллионов сомов опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры.

Сам Дамир Мусакеев, естественно, все обвинения в свой адрес опровергает. Утверждает, что имущество нажито непосильным трудом.

Первый выход в свет

После того как стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Дамира Мусакеева, в соцсетях опубликовали старые фотографии с митингов, организованных криминальным авторитетом Рысбеком Акматбаевым. Его убили в мае 2006 года. До этого он на протяжении полугода несколько раз выводил людей на площадь. Митинговал лидер ОПГ после убийства своего брата в ИК-31. Тынычбек Акматбаев, напомним, был депутатом Жогорку Кенеша. Его убили во время инспекции колонии в селе Молдовановка. Парламентарий прибыл туда в сопровождении делегации для встречи с заключенными. В ИК-31 тогда содержался вор в законе Азиз Батукаев, у которого с Рысбеком Акматбаевым давние счеты. На зоне начался бунт, во время которого были убиты депутат, его помощник, эксперт ЖК и глава ГУИН (ныне ГСИН).

Рысбек Акматбаев после этого происшествия организовал митинг за отставку тогдашнего премьер-министра Феликса Кулова, которого обвинил в крышевании Азиза Батукаева. На поклон к кримавторитету тогда вышли самые высокопоставленные чиновники, даже президент Курманбек Бакиев.

После Рысбек Акматбаев еще несколько раз выводил толпу на площадь. Он пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты, хотел занять в ЖК место убитого брата. Ему отказали в регистрации, но после многотысячных митингов власть сдалась и Центризбирком зарегистрировал его.

На одном из таких митингов и засветился Дамир Мусакеев.

На фотографии он справа. Сомнений, что это будущий глава «Девятки» Дамир Мусакеев, нет. Хоть и прошло больше десяти лет, внешне он несильно изменился. К тому же главного телохранителя высокопоставленных чиновников опознали многие сослуживцы, знающие его много лет.

Завидный карьерный рост

После безуспешных поисков биографии Дамира Мусакеева 24.kg обратилось к нему напрямую. Поскольку информации о его прошлом нет в открытом доступе.

По словам Дамира Мусакеева, он родился в 1984 году в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В семье, кроме него, еще четверо детей. Отец всю жизнь работал сварщиком, мать занималась торговлей.

Там же, в Боконбаеве, он учился в школе имени Ж.Алтымышбаева. В 2005 году окончил Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина. С 2007-го служил в СГО (ныне Девятая служба ГКНБ).

«В сфере охраны работаю с 2003 года, то есть с 19 лет. В 2006 году я женился и тогда же подал документы в ГКНБ, хотел служить в СГО. Меня год проверяли и только в 2007-м приняли на работу», — рассказывает Дамир Мусакеев.

Был сотрудником СБ в дискоклубах и казино. Тренировался в клубе «Динамо», занимался курешем и самбо. Работал также в агентствах и охранял бизнесменов. Дамир Мусакеев

В «Девятку» Мусакеев, по его словам, пришел в звании младшего лейтенанта и начинал с зарплаты в 5 тысяч сомов. В 2010-м получил старлея. Охранял первых лиц, «личником» Курманбека Бакиева не был, но на фото с ним тоже засветился.

«После апрельских событий меня направили в охрану к Алмазбеку Атамбаеву», — говорит Мусакеев.

Он уточнил, что в 2013 году был в звании капитана.

И с тех пор произошел стремительный рост в карьере: за четыре года Дамир Мусакеев из капитана «вырос» до полковника.

И оклад, соответственно, тоже вырос. Официально в должности главы Девятой службы ГКНБ, говорит Мусакеев, он получал 50 тысяч сомов. О неофициальных доходах телохранитель Алмазбека Атамбаева умолчал.

Мимо проходил

Митинг Рысбека Акматбаева Мусакеев помнит очень хорошо. Подтверждает, что это именно он на снимке. Но утверждает, что прибыл на акцию протеста не по своей воле.

«Я тогда работал в казино «Паллада». Начальник службы, его звали Мирлан, фамилию не помню, заставил нас выйти на митинг. Сказал, чтобы мы встали кольцом возле Акматбаева. Посмотрите, я в черном пиджаке, в рубашке и галстуке. Разве члены ОПГ так одеваются? Я не был охранником Рысбека и даже не был знаком с ним», — говорит Дамир Мусакеев.

Он добавляет, что хорошо знает адвоката Каната Хасанова.

«Он может подтвердить, что я работал в казино «Паллада», куда он приходил часто», — заявил Мусакеев.

Однако адвокат оказался недоступен для комментариев. Подтвердить или опровергнуть слова Дамира Мусакеева пока не удалось. Но 24.kg готово выслушать версию Каната Хасанова.

«Меня целый год проверяли перед приемом на работу в СГО. Целое управление ГКНБ занимается этим. В спецслужбы не берут людей, если они члены ОПГ. И меня бы близко не подпустили к президенту», — утверждает Мусакеев.

На просьбу показать трудовую книжку, чтобы подтвердить слова, Дамир Мусакеев сначала согласился. Но в документе не оказалось никакой записи за указанный период. Там просто был пробел. Фотографировать свою трудовую книжку Дамир Мусакеев не дал.

«Мне надо уточнить», — сказал он и пообещал до понедельника предоставить доказательства. Однако в обозначенный срок так и не отправил скриншот.