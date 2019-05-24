15:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (117)

СДПК обратится по поводу прослушки в Генеральную прокуратуру

Партия СДПК, которую возглавляет экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу прослушки в удлинителе. Об этом на пресс-конференции заявил бывший советник экс-главы государства Фарид Ниязов.

Читайте по теме
ГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете Алмазбека Атамбаева — провокация

По его словам, попытки прослушать Алмазбека Атамбаева предпринимались неоднократно. Были взломан его телефон и установлена зеркальная программа считывания файлов, которые хранятся в карте памяти. С тех пор Алмазбек Атамбаев не пользуется мобильным.

Фарид Ниязов также рассказал, что и его самого прослушивают, и ему это известно. «Это передающее устройство, которое установлено в удлинителе, не записывающее. Но мы еще дополнительно пригласим эксперта для технического анализа», — сказал он.

Другой участник брифинга экс-начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев утверждает, что это точно не муляж, и он лично разговаривал с сотрудником штаба партии, который и должен был установить фальшивый удлинитель с «жучком» в кабинете Алмазбека Атамбаева.
Ссылка:
просмотров: 929
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Сотруднику СДПК предлагали $500 за установку прослушки у Алмазбека Атамбаева
ГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете Алмазбека Атамбаева — провокация
ГКНБ установил прослушку Алмазбека Атамбаева, заявляет член партии
Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента
Экс-президент Алмазбек Атамбаев впервые принял участие в «Бессмертном полку»
Генпрокуратура внесла заявление Алмазбека Атамбаева в реестр преступлений
Суд не принимает иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву
Битва за СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от подготовки к выборам
Депутат считает, что Алмазбека Атамбаева хотят убрать с политической арены
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Махабат Мавлянова заступилась за&nbsp;советника мэра Гулю Алмамбетову Махабат Мавлянова заступилась за советника мэра Гулю Алмамбетову
Бизнес
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!
Инверторный привод LG&nbsp;&mdash; эффективный, мощный, бесшумный Инверторный привод LG — эффективный, мощный, бесшумный