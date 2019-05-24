СДПК обратится по поводу прослушки в Генеральную прокуратуру

Партия СДПК, которую возглавляет экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу прослушки в удлинителе. Об этом на пресс-конференции заявил бывший советник экс-главы государства Фарид Ниязов.

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По его словам, попытки прослушать Алмазбека Атамбаева предпринимались неоднократно. Были взломан его телефон и установлена зеркальная программа считывания файлов, которые хранятся в карте памяти. С тех пор Алмазбек Атамбаев не пользуется мобильным.

Фарид Ниязов также рассказал, что и его самого прослушивают, и ему это известно. «Это передающее устройство, которое установлено в удлинителе, не записывающее. Но мы еще дополнительно пригласим эксперта для технического анализа», — сказал он.

Другой участник брифинга экс-начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев утверждает, что это точно не муляж, и он лично разговаривал с сотрудником штаба партии, который и должен был установить фальшивый удлинитель с «жучком» в кабинете Алмазбека Атамбаева.