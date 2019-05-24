ГКНБ установил прослушку Алмазбека Атамбаева, заявляет член партии

ГКНБ установил прослушку в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова. Об этом сегодня на круглом столе сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, в удлинители было установлено записывающее устройство. «Сотрудники ГКНБ пытались узнать, что происходит в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова», — сказал Адиль Турдукулов.

Он продемонстрировал, какое устройство установлено. Однако собравшиеся сочли заявленное о прослушке фикцией. Адиль Турдукулов отметил, что сегодня в «Форуме» в 14.00 пройдет пресс-конференция, на которой члены СДПК расскажут о случившемся.