«Бажагейт». Ликвидации секретариата «Открытого правительства» требуют юристы

Скандал под названием «Бажагейт» заставил задуматься над тем, нужен ли нам секретариат «Открытого правительства», который формируется нынешним образом. Об этом заявил сегодня на заседании национального форума «Открытое правительство» (ОП) юрист Нурбек Токтакунов.

По его словам, сегодня получается, что финансирующие проект доноры подбирают секретариат. В итоге должность главы секретариата является назначаемой. Но при этом важно помнить, что сам проект ОП — это обязательства правительства, а гражданское общество только помогает.

«Будет оптимально, если главой секретариата ОП будет высокопоставленное лицо из аппарата кабмина. Если аппарат правительства посчитает, что у него нет времени на это, то пусть будет представитель аппарата президента. Зачем нам лишнее звено? Мы сначала разговариваем с секретариатом, потом те бегают за аппаратом правительства, а потом кабмин за министерствами. Пусть аппарат правительства исполняет функции секретариата. Если взять практику открытого правительства во всем мире, то никто отдельный орган не формирует. Везде кабмин представляет ОП своим обязательством. И это их ответственность. Хорошо, что произошел скандал. Мы внимательно посмотрели на ситуацию. Предлагаю ликвидировать секретариат и отдать его функции аппарату правительства», — подчеркнул Нурбек Токтакунов.

В свою очередь вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что процедуры избрания главы секретариата ОП как таковой не прописано. Изначально предполагалось, что секретариат будет в составе аппарата кабмина. Но потом принимали решение, что это будет отдельный орган вне правительства.

В итоге члены национального форума решили внести необходимые изменения и проработать вопрос о том, чтобы секретариат ОП работал в составе кабмина. При этом предложено, чтобы его возглавлял руководитель аппарата правительства.