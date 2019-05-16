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Общество

Экс-глава «Айыл Банка» решением суда отпущен под домашний арест

Экс-председателя ОАО «Айыл Банк» Мурата Акимова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека. 

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Уточняется, что Мурата Акимова отпустили из-под стражи в зале суда.

«Меру пресечения рассмотрели 15 мая. Прокуратура просила избрать Мурату Акимову меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд отклонил это ходатайство и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 июля», — заявили редакции.

Отметим, из собственных источников 24.kg стало известно, что в отношении Мурата Акимова возбуждено уголовное дело по незаконной выдаче кредитов в нарушение действующих банковских процедур.

Пресс-служба ГСБЭП остается недоступной для комментариев. 
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