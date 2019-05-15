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Общество

Скандал на ифтаре с участием посла Турции. МИД КР прокомментировал инцидент

Скандал на ифтаре, который организовало и провело Духовное управление мусульман Кыргызстана, не повлияет на кыргызско-турецкие отношения. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел КР.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что скандал с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата носит личный характер.

«В последние годы двусторонние отношения между Турцией и Кыргызстаном поднялись на более качественный уровень. Созданы все условия для развития многопланового и стратегического сотрудничества. Случай на ифтаре не сможет повлиять на отношения братских государств», — заявляет МИД КР.

Напомним, турецкий дипломат Женгиз Камил Фырат возмутился, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, в частности, бывшего директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, и демонстративно покинул ифтар, организованный в честь Рамазана, сделав громкое заявление.

Позже МИД Турции поддержал своего дипломата.
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